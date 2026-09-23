محافظ بورسعيد: تنفيذ 85% من أعمال تطوير حديقة الأمل في حي المناخ

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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم الأربعاء، مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بحديقة الأمل بنطاق حي المناخ، وذلك في إطار متابعة مشروعات التطوير والتجميل ورفع كفاءة الحدائق والمساحات الخضراء بالمحافظة.

واطلع المحافظ، على الموقف التنفيذي لأعمال التطوير، والتي بلغت 85%، حيث شهدت الحديقة أعمال موسعة لتطوير المسطحات الخضراء، وزيادة أعمال اللاند سكيب، بجانب تنفيذ الممرات وأعمال التجميل بما يسهم في إضفاء مظهر جمالي متكامل على الحديقة.

كما شملت الأعمال تنفيذ كراسي GRC على مستوى عالٍ من الجودة، وكنب كلاسيكي مطعم بالأعمال الحديدية والزخرفية، إلى جانب تنفيذ برجولات ذات مساحات شاسعة، بما يوفر مساحات مناسبة للجلوس والاستمتاع بالحديقة.

ووجه محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقًا لأعلى معايير الجودة مع الاهتمام بأعمال النظافة والتنسيق الحضاري والحفاظ على المسطحات الخضراء، بما يضمن ظهور الحديقة في أفضل صورة أمام المواطنين.

وأكد المحافظ، استمرار المتابعة الميدانية لمختلف مشروعات التطوير والتجميل والحرص على تحقيق التكامل بين أعمال اللاند سكيب والمسطحات الخضراء والممرات والعناصر الجمالية، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية والخدمية بالمحافظة.