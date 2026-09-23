رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد جلسة اختيار الأطباء المقيمين والمعيدين بكلية الطب: نستهدف مواصلة مسيرة التطوير

شهد الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات الجلسة العلنية لاختيار وظائف الأطباء المقيمين بالمستشفى الجامعي، والمعيدين بالأقسام الأكاديمية بكلية الطب البشري، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، واختيار أفضل العناصر من أبناء الكلية للعمل ضمن المنظومة الطبية والأكاديمية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هاني حامد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة نهلة نصير، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حاتم الجوهري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل الفقي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجانب أعضاء اللجنة المختصة بإجراء أعمال الاختيار.

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ، سير أعمال الجلسة العلنية، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المنظمة لعملية الاختيار، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، واختيار الكفاءات القادرة على تحمل مسئوليات العمل الطبي والأكاديمي، والمساهمة بفاعلية في تطوير منظومة التعليم الطبي والخدمات الصحية والبحث العلمي بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء وتأهيل الكوادر البشرية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الطبي، باعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي.

وأوضح أن اختيار الأطباء المقيمين والمعيدين يمثل خطوة مهمة في إعداد أجيال جديدة من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس، مشددًا على أن الجامعة تعمل على أن تتم عمليات الاختيار في إطار من الشفافية والموضوعية والالتزام بالقواعد المنظمة وتكافؤ الفرص، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر تأهيلًا وقدرة على مواصلة مسيرة التطوير.

وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية تمثل أحد أهم أذرع الجامعة في خدمة المجتمع، وأن دعمها بالكفاءات الطبية الشابة يسهم في تعزيز قدرتها على تقديم خدمة صحية متميزة، إلى جانب إتاحة بيئة تدريبية وعلمية متطورة للأطباء، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن كلية الطب تمثل أحد المحاور الرئيسية في منظومة الجامعة التعليمية والبحثية والطبية، مؤكدًا استمرار الجامعة في دعم الكلية والمستشفيات الجامعية، وتوفير البيئة المناسبة أمام الكوادر الشابة للتعلم والتدريب واكتساب الخبرات، بما يتوافق مع متطلبات التطور المتسارع في العلوم الطبية.

من جانبه، أكد الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الجلسة العلنية تأتي في إطار حرص كلية الطب والمستشفيات الجامعية على اختيار العناصر المتميزة للعمل ضمن المنظومة الطبية والأكاديمية، وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.

وأوضح أن الأطباء المقيمين يمثلون عنصرًا أساسيًا في منظومة العمل داخل المستشفيات الجامعية، لما يقومون به من أدوار مهمة في تقديم الرعاية الطبية والتدريب الإكلينيكي، بينما يمثل المعيدون نواة المستقبل الأكاديمي والبحثي للأقسام العلمية المختلفة.

وأشار إلى أن الكلية تحرص على توفير بيئة علمية وتدريبية تساعد الكوادر الشابة على تطوير مهاراتها، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يظل أحد أهم محاور تطوير التعليم الطبي والخدمات الصحية.

وثمّن عميد كلية الطب، دعم الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس الجامعة، للكلية والمستشفيات الجامعية، وحرصه على متابعة اختيار الكفاءات الطبية والأكاديمية بما يدعم أهداف الجامعة في تطوير منظومتها التعليمية والطبية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هاني حامد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن اختيار الأطباء المقيمين يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لمنظومة العمل بالمستشفيات الجامعية، باعتبارهم أحد المكونات الرئيسية للمنظومة الطبية والتدريبية.

وأوضح أن المستشفيات الجامعية تعمل بصورة مستمرة على تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وهو ما يتطلب وجود كوادر طبية مؤهلة وقادرة على العمل بكفاءة ضمن مختلف التخصصات.

وأشار إلى أن دعم الأطباء الشباب وتوفير فرص التدريب والتطوير المهني لهم ينعكس بصورة مباشرة على جودة الأداء الطبي، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجانب الأكاديمي والتدريب الإكلينيكي والممارسة الطبية داخل المستشفيات الجامعية.

وتأتي هذه الجلسة في إطار توجه جامعة كفر الشيخ نحو تعزيز منظومة بناء الكوادر البشرية المؤهلة، ودعم المسارات الأكاديمية والطبية أمام خريجي كلية الطب؛ بما يسهم في إعداد أجيال جديدة من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس القادرين على مواصلة التطوير والارتقاء بمستوى التعليم الطبي والخدمات الصحية والبحث العلمي.

كما تعكس الجلسة حرص الجامعة على ترسيخ مبادئ الشفافية والموضوعية وتكافؤ الفرص في عمليات الاختيار، بما يتوافق مع القواعد المنظمة ويعزز الثقة في منظومة العمل المؤسسي داخل الجامعة.

وتؤكد جامعة كفر الشيخ استمرارها في دعم كلية الطب والمستشفيات الجامعية، وتطوير منظومتها الطبية والأكاديمية، بما يعزز دورها في خدمة المجتمع، ويرسخ مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية وطبية فاعلة في خدمة أبناء محافظة كفر الشيخ والمجتمع المصري.