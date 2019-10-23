هونج كونج تفرج عن مشتبه به تسببت قضيته في إثارة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة

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أفرجت سلطات هونج كونج صباح اليوم الأربعاء عن مشتبه به في جريمة قتل، كانت قضية تسليمه قد أدت إلى خطط إصلاحية أثارت أشهرا من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ويتهم المشتبه به، تشان تونج كاي /20 عاما/ بقتل صديقته الحامل بينما كانا في عطلة بتايوان.

وتردد أنه انصاع لوسائل الإعلام واعتذر لأسرة صديقته ولشعب هونج كونج، حسبما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

وبسبب عدم وجود اتفاقية لتسليم المطلوبين بين هونج كونج وتايوان، فقد أمضى تشان حكما بالسجن لمدة 18 شهرا فقط في سجن محلي بتهمة سرقة متعلقات صديقته.

وقال تشان إنه مستعد للذهاب إلى تايوان، حيث أنه مطلوب هناك بتهمة القتل، إلا أن الأمور اللوجيستية تجعل هناك تعقيدات دبلوماسية.

وألهمت قضية القتل زعيمة هونج كونج ، كاري لام، لمحاولة إصلاح قوانين تسليم المطلوبين في المدينة، إلا أن تلك الخطط جاءت بتأثيرات عكسية.

وأثارت تلك التعديلات التي شملت إجراءات لتسليم المطلوبين إلى البر الرئيسي للصين، مظاهرات واسعة النطاق.

وتعد هونج كونج منطقة إدارية خاصة في الصين، بينما تعتبر تايوان ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها بكين إقليم منشق.