عضو بـ«إسكان البرلمان» للحكومة: أين المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات من سقوط الأمطار؟

طالب المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق الحكومة، بسرعة وضع خطة عاجلة لاستغلال مياه الأمطار في الوقت الذى تحتاج فيه الدولة المصرية الآن الحفاظ على كل قطرة ماء، وعدم تحول النعمة إلى نقمة وتعطيل مصالح المواطنين مما ينتج عنه خسائر مادية ومعنوية ، الأمر الذى يؤدى إلى توقف عدد من مجالات التنمية والاستثمار وينعكس ذلك بآثار سلبية.

وتساءل والى أين المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بكل محافظات الجمهورية والتي تعمل على رفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة قادرة على التعامل مع المخاطر والاستعداد المسبق لمواجهتها؟، لافتاً إلى أن الحفاظ على مياه الأمطار لها فوائد كثيرة في استغلالها في الزراعة على سبيل المثال بدلاً من معاقبة الفلاح ومنعه من الزراعات التي تحتاج إلى المياه.

وقال علاء والى: مش كل مرة تسقط علينا الأمطار تغرق البلد في شبر ميه، وتتوقف الحركة، مشدداً أنه لا بد من أن يكون لدينا استعدادات على أعلى مستوى لتخزين المياه؛ لأن هذا الأمر يؤكد فشل الحكومة وعدم جاهزيتها للحد من الآثار السلبية للتعامل مع حالات سقوط الأمطار والسيول ومعالجة الآثار المترتبة عليها واستمرار وجود معوقات تواجه حركة تدفق مياه الأمطار وعدم تطهير شبكات الصرف والمجارى المائية على الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية قبل هذا الأمر.