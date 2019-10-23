انطلاق قمة إفريقيا - روسيا برئاسة السيسى وبوتين اليوم

بسام راضى: قمة السيسى ــ بوتين تركز على تعزيز العلاقات الثنائية فى جميع المجالات



تنطلق اليوم أعمال قمة إفريقيا روسيا فى مدينة سوتشى الروسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين. كما يترأس الزعيمان غدا أعمال المنتدى الاقتصادى الروسى الإفريقى، حيث يلقى الرئيسان كلمتين خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى.



وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، إن زيارة الرئيس السيسى لمدينة سوتشى الروسية، ستشهد عقد لقاء قمة مع بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى جميع المجالات والأصعدة، فى إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجى الموقعة بين البلدين.



وأضاف أن الرئيس السيسى سيعقد عددا من اللقاءات مع القادة والزعماء الأفارقة المشاركين فى القمة الروسية ــ الإفريقية، إلى جانب مشاركته فى إطلاق المنتدى الاقتصادى الإفريقى ــ الروسى، الذى سيركز على عدد من المحاور لتنمية التعاون التجارى والعلاقات الاقتصادية بين روسيا الاتحادية ودول القارة، بحضور الزعماء الأفارقة ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.



وأوضح المتحدث الرسمى، أن القمة الإفريقية ــ الروسية الأولى من نوعها ستتضمن جلستين عامتين، وسيصدر عنها إعلان ختامى، بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدى للتحديات المشتركة.



ويناقش المشاركون فى المنتدى آفاق التعاون الروسى الإفريقى فى مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجارى، والإسكان، والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، والتكنولوجيا النووية واستقلال إفريقيا الاقتصادى والتعاون المشترك فى مجال صناعة الألماس، وبيئة الأعمال، والتحول الرقمى والموارد المعدنية، والزراعة، والنظم الصحية ومساهمة الشباب الروسى والإفريقى فى التنمية المستدامة.



وستركز جلسات المنتدى أيضا على نقاط النمو والمشاريع المشتركة طويلة الأجل والمناطق الاقتصادية كنموذج للتوطين الفعال للإنتاج، وإمكانيات المناطق الاقتصادية الخاصة مثل مشروع المنطقة الصناعية الروسية فى مصر.



وسيشارك فى نقاشات الجلسة المخصصة للمنطقة الصناعية الروسية رئيس منطقة قناة السويس الاقتصادية يحيى زكى، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستيراد والتصدير الإفريقى بنديكت أوكاى أوراما، والمدير العام للصناعات الروسية إيليا بوميجالوف، ومدير مركز التصدير الروسى أندريه سليبنيف، ورئيس مجلس الأعمال الروسى المصرى ميخائيل أورلوف.



ويركز المنتدى الروسى الإفريقى على 3 محاور رئيسية، وهى تطوير العلاقات الاقتصادية، وإنشاء مشاريع مشتركة، والتعاون فى المجالات الإنسانية والاجتماعية.



ومن المقرر تنظيم معرض للشركاء التجاريين ومعروضاتهم على هامش المنتدى الاقتصادى الإفريقى الروسى، بهدف التعريف بالقدرات والابتكارات الاقتصادية والعلمية والبيئية والثقافية للدول المشاركة فى المنتدى، وسيعرض المشاركون فى المعرض عددا من المشروعات، والتقنيات المتقدمة فى بعض القطاعات منها التعدين، والكيمياء، والآلات، والطاقة، والزراعة، والنقل، والصحة العامة.