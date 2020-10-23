تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتابع انتخابات النواب 2020

أنهت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استعداداتها لأعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، المقرر انطلاق مرحلتها الأولى في الداخل غدا السبت ، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.



وذكر بيان أصدرته التنسيقية اليوم /الجمعة/ أن غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنعقد يومى 24 و25 أكتوبر الجاري، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان.



وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت، وتعتمد على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمراً صحفياً غدا في تمام الساعة الثانية ظهراً، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس".



وتنافس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الانتخابات المقررة على مستوى الجمهورية حيث تضم القائمة الوطنية من أجل مصر 26 مرشحا من أعضاء التنسيقية، فضلا عن 6 مرشحين يخوضون السباق الانتخابي على 6 مقاعد بنظام الفردي.