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معلومات الوزراء: 66.3% نسبة العمالة الثابتة من إجمالي العاملين بأجر

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
أ ش أ
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 9:28 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 9:28 م

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء "إنفوجراف" يتضمن تفاصيل البيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحًا أوضاع العمل والعمالة في مصر وظروفها، وفق بيانات بحث القوى العاملة لعام 2019.
و أشار البيان الصادر في أكتوبر الجاري، إلى التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث في معدلات الإسهام في النشاط الاقتصادي؛ حيث ارتفعت معدلات إسهام الذكور لأكثر من 4 أضعاف مثيلاتها بين الإناث، مؤكدًا أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصرية؛ حيث سجلت نسبة العاملين في عمل ثابت 66,2% من إجمالي العاملين بأجر، وترتفع تلك النسبة بين الإناث أكثر من الذكور.
كما ارتفعت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية، لتصل إلى 71,2% بين الإناث مقابل 40,8% للذكور، والأمر نفسه مع العاملين المشتركين في التأمين الصحي؛ حيث ارتفعت نسبتهم بين الإناث لتصل إلى 68,5% مقابل 34,4% للذكور، في حين ارتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور لتصل إلى 47 ساعة مقارنة بـ 42 ساعة للإناث.
ويتضمن مفهوم العمل اللائق وفقًا لمنظمة العمل الدولية إتاحة الفرص للجميع؛ للحصول على فرص عمل مناسبة بأجور عادلة في إطار من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.

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