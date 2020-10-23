الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات تابعة للحكومة الإيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على كيانات تابعة للحكومة الإيرانية والسفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، حسبما أفادت قناة "الحرة"، اليوم الجمعة، إن النظام الإيراني يهدد أمن العراق من خلال تعيين مسؤولي الحرس الثوري الإيراني سفراء في المنطقة؛ لتنفيذ أجندتهم المزعزعة للاستقرار.

وشملت عقوبات " الخزانة الأمريكية" خمسة كيانات تابعة للحكومة الإيرانية بعضها متنكر بهيئة وسائل إعلام -بحسب الوزارة-، وهي الحرس الثوري وفيلق القدس ومعهد "بيان رسانة جوستار" و"الاتحاد الإيراني للإذاعات والتليفزيونات" و"الاتحاد الدولي لوسائل الإعلام الافتراضية".

كما فرضت الوزارة الأمريكية عقوبات على عضوين في المجلس المركزي لحزب الله، هما نبيل قاووق وحسن البغدادي، مبينة أن العقوبات تستهدف الإرهابيين وقادة الجماعات الإرهابية ومن يقدمون الدعم لها.