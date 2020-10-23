رئيس وزراء كندا يعلن عن خطة لشراء 76 مليون لقاح لفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الجمعة، عن عقد آخر لشراء لقاح واعد لفيروس "كوفيد-19" قيد التطوير الآن؛ كجزء من خطة لتأمين ملايين جرعات اللقاح لتلقيح الكنديين من فيروس كورونا المستجد.

وقال ترودو إن الحكومة وقعت عقدا لشراء 76 مليون جرعة من شركة "ميديكاجو" للتكنولوجيا الحيوية في مدينة كيبيك.

وتقوم الشركة بتطوير اللقاح بالشراكة مع شركة الأدوية البريطانية "جلاكسوسميث كلاين". وكشفت الشركتان أن نتائجها قبل السريرية توضح أن اللقاح أظهر "مستوى عال من الأجسام المضادة المعادلة بعد جرعة واحدة".

من جانبها، ذكرت شركة "ميديكاجو" أن لديها القدرة التصنيعية لإنتاج ما يصل إلى 100 مليون جرعة في عام 2021.

وتنفق الحكومة الفيدرالية الكندية 173 مليون دولار لمساعدة الشركة على تطوير اللقاح وبناء مصنع كبير في كيبيك لإنتاجه. وأعلن ترودو أيضًا عن استثمار بقيمة 18.2 مليون دولار في شركة "نانو سيستيمس بريسيشن"، التي تتخذ من فانكوفر مقرا لها، والتي تقدم تقنية لإنتاج اللقاحات والأدوية العلاجية.

ووقعت كندا بالفعل عقودا لعشرات الملايين من جرعات اللقاح الإضافية مع عمالقة الأدوية الأخرى، مثل "أسترازينيكا، وموديرنا و فايزر".

وقال ترودو: "نحن نصل إلى هذا من كل زاوية".

وعندما سئل رئيس الوزراء عن جدول زمني أكثر دقة حول موعد توفر اللقاحات في كندا، قال ترودو إنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه لضمان سلامة استخدام اللقاح.