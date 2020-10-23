إنتر يعلن تعافي أشرف حكيمي من كورونا

أعلن إنتر ميلان الإيطالي مساء اليوم الجمعة، تعافي المدافع المغربي أشرف حكيمي من فيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة عينته سلبية.

وكان قد أصيب حكيمي لاعب ريال مدريد السابق بفيروس كورونا، الإربعاء الماضي بعد ظهور نتيجة عينته إيجابية، والتي غاب على أثرها من المشاركة مع الإنتر في مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ بالجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن إنتر عبر بيان على موقعه الرسمي، أن نتائج اختبار أشرف حكيمي جاءت سلبية للمسحة التي أجريت أمس بعد النتائج الإيجابية التي توصلت إليها فحوصات الاتحاد الأوروبي قبل المباراة ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.

وتابع البيان: "وخضع اللاعب الذي لم تظهر عليه أي أعراض على الإطلاق لمسحة إضافية اليوم لتقييم وضعه الفعلي".

وانضم أشرف حكيمي لصفوف إنتر ميلان صيف 2020، مقابل 40 مليون يورو، ويمتد عقد اللاعب حتى موسم 2025.

وشارك حكيمي خلال الموسم الجاري مع إنتر في 4 مباريات بالدوري الإيطالي سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.