الأهلي لا يعرف الهزيمة على ملعبه أمام الوداد

يستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره فريق الوداد المغربي في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

والتقى الأهلي الوداد المغربي في العديد من المناسبات، حتى بات الوداد أكثر الفرق المغربية التي واجهت نادي القرن والبطل التاريخي لدوري الأبطال.

وفي السطور التالية نلقي الضوء على أبرز أرقام مواجهات الأهلي والوداد المغربي: مواجهة الجمعة بين الأهلي والوداد تحمل الرقم 10، بعدما سبق أن التقى الفريقان في 9 مواجهات، وجاءت كافة مواجهات الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 3 مباريات، وكان التعادل حاضرًا في 4 مباريات، فيما خسر في مواجهتين.

مباراة واحدة انتهت بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين من أصل 4 تعادلات، فيما انتهت مباراة بنتيجة 3-3 ومواجهتين بنتيجة 1-1.

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك الوداد المغربي في 10 مناسبات، وكان عماد متعب، مهاجم الأهلي الأسبق، صاحب أول أهداف الفريق في شباك الوداد، فيما كان علي معلول، ظهير أيسر الفريق، صاحب آخر الأهداف في مواجهة الذهاب الأسبوع الماضي.

ويعد مؤمن زكريا هداف الأهلي في مواجهات الوداد، بعدما تمكن من تسجيل هدفين إلى جانب 8 لاعبين من الأهلي سجلوا في مرمى الوداد.

نجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة أمام الوداد البيضاوي في 4 مباريات من أصل 9، ولم يتلق أي هزيمة على ملعبه أمام الفريق المغربي، حيث تعادل في 3 مباريات وفاز في واحدة.

التقى الأهلي والوداد في الأدوار الإقصائية مرتين في دوري الأبطال وثلاث مواجهات جمعت الفريقين في دور المجموعات لنفس البطولة.