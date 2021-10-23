الأهلي يتقدم على الحرس الوطني 2-1 فى الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 2/1 على الحرس الوطني في الشوط الأول للمباراة، التي تقام مساء اليوم على استاد الأهلي we السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.



قدم الأهلي شوطًا قويًّا وسجل هدفين، الأول في الدقيقة 9 من تسديدة محمد شريف، ثم أضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 17 برأسية، قبل أن يقلص الحرس الوطني الفارق في الدقيقة 35.

تسيد الأهلي الشوط الأول من بدايته إلى نهايته، وأهدر أكثر من فرصة محققة، كما حرمت العارضة هدفًا محققًا من تسديدة محمود كهربا.

الشوط الأول:

انطلقت المباراة قوية وبرغبة ملحة من الأهلي في حسم الأمور مبكرًا، ومع الدقيقة الأولى لاحت أول فرصة للأهلي عندما مرر عمرو السولية الكرة إلى وليد سليمان، فلعبها عرضية إلى محمد شريف الذي سدد مباشرة ببطن القدم، ولكن الكرة خرجت بجوار القائم الأيمن مهدرًا أولى فرص المباراة.

الهدف الأول:

فرصة محمد شريف فتحت شهية الأهلي في الدقيقة 9 عندما قاتل أكرم توفيق على الكرة واستخلصها بقوة من مدافع بطل النيجر ومرر سريعًا إلى محمد مجدي أفشة، الذي أهدى محمد شريف تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء لترتد من جسد مدافع الحرس الوطني وتتهيأ أمام محمد شريف مجددًا، فسدد بقوة في الزاوية اليمنى لتعانق الكرة الشباك ويتقدم الأهلي بالهدف الأول.

الهدف الثاني:

واصل الأهلي سيطرته على المباراة بمحاولات هجومية مستمرة أثمرت عن الهدف الثاني في الدقيقة 17 بتوقيع محمد مجدي أفشة، عندما مرر علي معلول الكرة إلى محمود كهربا فلعبها إلى أفشة قبل أن تصل إلى حارس المرمى، فسدد أفشة الكرة برأسه في المرمى الخالي مسجلًا ثاني أهداف الأهلي.



مع الدقيقة 22 بدأ الحرس الوطني يظهر في الثلث الهجومي للأهلي بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء لأنشط لاعبي الفريق المنافس عبد الكريم مامادو، لكن علي لطفي تألق محولًا الكرة إلى ركلة ركنية.

كاد الأهلي يدرك الهدف الثالث في الدقيقة 29 من انفراد كامل، بعدما نجح محمد شريف في ضرب مصيدة التسلل ويتقدم بالكرة ولكنه سدد في جسد سيدو أنيسو حارس مرمى الحرس الوطني.

على عكس التيار نجح الحرس الوطني في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 35 من هجمة مرتدة، ليتقدم ويمرر إلى إيسوفو على حدود منطقة الجزاء فسدد بقوة في الزاوية العليا لمرمى علي لطفي.

واصل الأهلي مناوشاته الهجومية ومع الدقيقة 41 منعت العارضة هدفًا محققًا من تسديدة كهربا وكان قبلها قد لعب وليد الكرة برأسه، لكن الحارس تصدى لتصل إلى بدر بانون لكنه لم يحسن استقبال الكرة لتصل في النهاية إلى كهربا الذي حرمته العارضة من تسجيل الهدف الثالث.

عدم التوفيق لحكام المباراة تواصل بغرابة شديدة في غياب تقنية الفيديو، عندما وصلت الكرة إلى وليد سليمان وهو منفرد بالمرمى، لكن الحارس تدخل معه بعنف واضح قبل أن يستخلص الكرة، في واقعة تستحق الطرد المباشر لكن الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء، وبعدها أطلق الحكم صافرته بنهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 2/1.