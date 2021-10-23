جازبروم الروسية تهدد بقطع إمدادات الغاز عن مولدوفا

هددت شركة الطاقة الروسية (جازبروم) بقطع إمدادات الغاز عن مولدوفا بسبب ما وصفته التأخر في سداد فواتير مستحقة.

وقال المتحدث باسم جازبروم سيرجي كوبريانوف في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت، إن مولدوفا تدين للشركة بنحو 433 مليون دولار أمريكي، لكن المبلغ الإجمالي للديون وصل إلى 709 ملايين دولار بسبب غرامات إضافية.

وأضاف كوبريانوف: ""في الوقت نفسه، لا يرغب ممثلو مولدوفا - لأي سبب كان -الاعتراف بهذه الديون المتراكمة".

وقد أعلنت سلطات مولدوفا أمس الجمعة فرض حالة الطوارئ لمدة شهر، وسط أزمة خطيرة في إمدادات الغاز الطبيعي.

وأوضح كوبريانوف أن مولدوفا لن تتسلم بعد الآن أي إمدادات غاز من روسيا اعتبارا من الأول من كانون أول/ديسمبر، في حال لم يتم تمديد العقد الذي انتهى في أيلول/سبتمبر الماضي، بحلول ذلك الوقت.

وتابع المتحدث باسم جازبروم قائلا إن الشركة ترغب في تلبية طلب حكومة مولدوفا بمواصلة تزويدها بالغاز خلال شهري تشرين أول/أكتوبر وتشرين ثان/نوفمبر، ولكن يتعين على الحكومة أولا دفع الفواتير المتأخرة عن شهري أيلول/سبتمبر وتشرين أول/أكتوبر.

وأكد كوبريانوف على أنه سيتم إبرام عقد جديد فقط حال قيام مولدوفا بدفع جميع الفواتير المتأخرة.

وأشار كوبريانوف إلى أن الأمر لا يتعلق بالسياسة، لكنه قال إن الشركة لا تستطيع تحمل الخسائر. وقال "هناك حدود للصبر. مولدوفا تثير الأزمة نفسها...عليها أن تدفع في الوقت المحدد مقابل البضائع التي تتلقاها".