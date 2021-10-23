غرق شخص بترعة ناصر في النوبارية بالبحيرة

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لقى شخص مصرعه غرقا، اليوم السبت، في ترعة التابعة لدائرة مركز شرطة النوبارية، بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية ، يفيد بوصول شخص إلى المستشفى العام جثة هامدة، ادعاء إسفكسيا الغرق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع "هاني إبراهيم سليمان"، ٤٦ سنة، مقيم بناحية مركز شرطة النوبارية، غرقاً أثناء الاستحمام في ترعة مشروع ناصر.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو التصريح بالدفن.