مدير المنظمة الإسلامية للغذاء يدعو لإنشاء قواعد بيانات مائية تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية

التقى وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، بايداولت يرلان، مدير عام المنظمة الإسلامية للغذاء والأمن، الذي يزور مصر حاليًا للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، التي تنطلق غدًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناقش الجانبان آليات التعاون العلمي والبحثي بين الوزارة والمنظمة، وتنظيم زيارة للمركز القومي لبحوث المياه، وإمكانية التنسيق المشترك بين الجانبين في المجالات البحثية المتعلقة بالمياه، وسياسات الترشيد والبنية التحتية، خاصة أن دولة كازاخستان تتشابه مع مصر في كونها من الدول الجافة.

وبحسب بيان لوزارة الري، فقد أشار يرلان إلى تنظيم بلاده (دولة كازاخستان) لمؤتمر علمي مماثل لأسبوع القاهرة "ولكن على مستوى أصغر، وبمشاركة عدد أقل من الدول والمنظمات المختصة"، مبديا رغبته في التعاون وتبادل الخبرات مع وزارة الري المصرية في الإعداد لهذا المؤتمر.

كما وجه يرلان الدعوة للدكتور عبد العاطي لزيارة رسمية لدولة كازاخستان في الصيف المقبل لتوقيع بروتوكول تعاون بين مصر وكازاخستان في مجال المياه.

وأشار لأهمية عمل قواعد بيانات مائية تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الإدارة الاستراتيجية للمياه وتعظيم العائد منها.