نادر نور الدين: العالم يتجه لموجة تضخم كبيرة في أسعار المنتجات خلال 60 يوما بسبب الوقود

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ومستشار وزير الوزير التموين الأسبق، أن الوقود سلعة جرارة بمجرد ارتفاع سعره تزيد أسعار كل المنتجات.

وأضاف الدكتور نادر نور الدين، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أنّ العالم يتجه لموجة تضخم أكبر في أسعار المنتجات خلال 60 يوما، بعد زيادة أسعار البترول بنسبة 60% منذ بداية جائحة كورونا.

وأوضح أن الرعاية الصحية استحوذت على جزء كبير من دخل الأسر مع ظهور كورونا، مؤكدًا أن المستهلك هو من يدفع ثمن زيادة البترول عند شراء المنتجات، كما أن هناك ارتباطًا شديدًا بين البترول واسعار الغذاء بنسبة 100%.

وأشار إلى أن 33% من الزراعة والغذاء تعتمد على الطاقة، ما أدى إلى قفز سعر الأسمدة بنسبة 100% مؤخرًا، ونتج عن زيادة سعر الأسمدة زيادة المنتجات الزراعية بمختلف الأصناف، كما تسبب زيادة أسعار نقل القمح في زيادة اسعار المخبوزات.

وذكر أنّ الدولة المصرية تستورد من 12 ألى 13 مليون طن من القمح سنويًا، بالإضافة إلى استيراد 10 مليون طن من الزراعة الصفراء، كما تستورد 32% من منتجات السكر ، و100% من العدس و70% من الفول و60% من اللحوم الحمراء والزبدةوالألبان المجففة.