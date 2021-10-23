وارى الثرى جثمان العداءة الكينية، جنيس جيبيت تيروب، التي قُتلت على يد زوجها، اليوم السبت في منطقة ناندي، غربي كينيا، في مراسم دفن حضرها آلاف الأشخاص.

وأقيمت جنازة تيروب، صاحبة الرقم القياسي العالمي لسباق 10 كيلومترات على الطريق، والمتخصصة في سباق 5 كلم، في المدرسة الابتدائية في بلدة كابنياميسا.

وذلك بحضور أكثر من 5000 شخص، معظمهم من الرياضيين الذين أرادوا وداع العدءة، التي تعتبرة واحدة من أفضل الرياضيين في البلد الإفريقي.

وخلال المراسم، أهدى الرياضيون أغنية للمتوفاة، ولزموا الصمت لمدة دقيقة حزنا على وفاة نجمة ألعاب القوى الكينية، التي أنهى الموت مسيرتها الرياضية المتألقة، وهي في عمر 25 عاما.

وقالت هيلين أوبيري، الحائزة على الميدالية الذهبية في سباق 5000 متر في بطولة العالم في لندن (2017)، وهي تبكي: "كانت ستصبح البطلة العالمية والأولمبية المقبلة".

وتعرضت تيروب للقتل على يد زوجها إبراهيم روتيتش، الذي اعترف بالجريمة في مذكرة تركها، وأكد بها أن علاقته بالعداءة كانت مليئة بالمشاحنات، ما دفعه إلى إنهاء حياتها.

وكانت السلطات الكينية قد عثرت، في 13 أكتوبر، على جثمان تيروب بداخل منزلها، في حادث تسبب بصدمة في كينيا ولدى المجتمع الدولي للرياضيين أيضا.

وتم اعتقال زوجها في اليوم التالي، عند محاولته الفرار إلى مقاطعة مجاورة.