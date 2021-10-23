وليد توفيق لبوسي شلبي: أنتِ جوهرة الإعلام والصداقة والوفاء

رحب الفنان وليد توفيق، بالإعلامية بوسي شلبي وذلك خلال وجودها بحفل «موركس دور» في دورته العشرين، قائلًا: «يا حبيبة لبنان أنتِ جوهرة الإعلام والصداقة والوفاء أهلًا بك في لبنان بلدك الثاني».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «ليالي TeN»، الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي عبر فضائية «TeN»، مساء الجمعة، أن انعقاد الحفل دليل على الأمل رغم الألم الذي يعيشه لبنان، منوهًا إلى أن البلد يعاني من أوضاع صعبة في كل المجالات: الوقود والمازوت والدواء والبنوك.

وتوجه بالتحية إلى القائمين على الحفل الضخم وحضور النجوم العرب، معقبًا: «أمر يظهر أن بيروت ست الدنيا كما أن مصر أم الدنيا، ورغم أننا نضحك ومبسوطين هناك ألم داخلي لكن نتمنى وجود أمل لنتخطى ما يحدث معنا».

وتوجه بالعزاء إلى ضحايا انفجار مرفأ بيروت وضحايا انفجار عكار، واصفًا لبنان بأنه «مثل طير الرماد سيعود مرة أخرى بالرغم ما يواجهه الآن».