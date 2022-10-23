رئيس وزراء العراق المكلف: نسعى لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إن أولويات عمله هو تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات وأهمها الاقتصادية ومعالجة الفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن السوداني استقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلية فاريولا، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية أندرياس فيباري والوفد المرافق، حيث تم مناقشة تعزيز العلاقات بين الجانبين بما يحقق طموحات ومصالح العراق ودول الاتحاد الأوروبي.

وأعرب السوداني، عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاته مع دول العالم بما يحفظ ويحقق مصالح العراق وشعبه.

من جانبه، أكد الوفد استمرار تقديم دعم الاتحاد الأوروبي لسيادة العراق ووحدة أراضيه، وأهمية تقوية الديمقراطية الناشئة في العراق، مشيرا إلى دعم الاتحاد للاستثمار في بغداد والعمل على تعزيزه.