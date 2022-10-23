جاريدو يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة

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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، قائمة لاعبيه استعدادًا لملاقاة غزل المحلة في ثاني لقاءاته في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الدراويش ضيفًا على زعيم الفلاحين غدًا الإثنين في تمام الساعة الثالثة عصرً على ملعب الأخير بالغربية.

وشهدت قائمة الدراويش التي ضمت 22 لاعبًا تواجد وجوه جديدة لأول مرة وهم محمد كوكو وكريم عرفات ونور الزمان الزموري، وذلك على النحو التالي:

في حراسة المرمي: محمد فوزي وأحمد عادل عبدالمنعم ومحمد كوكو.

في خط الدفاع: حمدي النقاز وكريم عرفات وباهر المحمدي ومحمد هاشم ونور الزمان الزموري وأحمد محسن ومحمد دسوقي.

في خط الوسط: عمر الوحش ومحمد بيومي ومحمد حسن ومصطفي فارس وصالح جمعه وأحمد مدبولي ومحمود الشبراوي وعبدالرحمن مجدي.

في خط الهجوم: باسم مرسي ومحمد الشامي وحازم مرسي وعبدالقادر كوليبالي.