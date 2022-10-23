السفير المصري في أوتاوا: كورال التراث الشرقي يؤكد التنوع الثقافي الكبير لكندا

استضاف متحف التاريخ في جاتينو، حفلا موسيقيا كبيرا "لكورال التراث الشرقي في كندا"، والذي قدم عرضا موسيقيا شرقيا كلاسيكيا بحضور السفير المصري في أوتاوا أحمد حافظ.

وأشاد السفير أحمد حافظ بالعرض الموسيقي الكلاسيكي، الذي ينقل أحلى أنغام الوطن العربي على بعد آلاف الأميال، مشيرا إلى أن الأمسية تعكس روح بلداننا العربية، وما تمثله كندا من حاضنة لتنوع ثقافي كبير.

ويضم الكورال كوكبة من المغنين والعازفين من شتى أرجاء الوطن العربي بقيادة المايسترو سبيرو دميان.

ويعتبر القاسم المشترك بين أعضاء الجوقة البالغ عددهم 50 شخصاً من مصر وتونس ولبنان وسوريا ومن أعمار مختلفة تمثل أجيالاً ثلاثة، "حب اللغة العربية وموسيقاها"، وفقا المايسترو سبيرو دميان.

ويهدف الكورس للحفاظ على التراث الموسيقي الشرقي في كندا عبر تنظيم حفلات مختلفة خلال العام بحضور كبير ومستمر من الجالية العربية.