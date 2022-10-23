التقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر يوم السبت في بنغازي، المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي، والوفد المرافق له.

وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عزمه على الاستماع إلى جميع الأطراف الليبية، كما أكد مجددا دعم الأمم المتحدة لحل مستدام بِمِلكيّة الليبيين لإعادة السلام والاستقرار إلى البلاد.

كما شدد على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا.

وفي وقت سابق اليوم التقى قائد الجيش الليبي السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال ووفدا مرافقا لها في مكتبه ببنغازي، حسبما ذكرت قوات القيادة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" يوم السبت.

والخميس الماضي، اجتمعت السفيرة مع رؤساء أربع لجان بمجلس النواب بمقر المجلس في بنغازي، وهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، والطاقة عيسى العريبي، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، ورئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش.

وفي الثامن من أكتوبر، بحثت هورندال مع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ووزير الخارجية فتحي قدور، كيف يمكن أن تساعد بريطانيا في دعم ليبيا نحو العودة إلى طريق الانتخابات.