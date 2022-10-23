«القابضة للمياه»: رفع درجة الاستعداد.. وتطهير الشنايش وشبكات الصرف بالمحافظات



قالت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية منار غانم، إن طقس اليوم سيشهد زيادة فرص هطول الأمطار على أن تكون الأمطار متوسطة ورعدية على المناطق الساحلية، وقد تصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتختلف شدة هطول الأمطار من منطقة لأخرى.

وأضافت غانم فى تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك تراجعا فى درجات الحرارة بشكل طفيف مع فرص تكاثر السحب المنخفضة، مطالبة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بصورة يومية، نظرا لما يشهده الخريف من تقلبات جوية حادة وسريعة بشكل يومى.

وأكدت أن البلاد تتعرض لكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، مع وجود امتداد لمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا، يكون تأثيره أكبر على المناطق الساحلية، مشيرة إلى أن فترات النهار تشهد أجواء من معتدلة إلى مائلة للحرارة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد، وخلال فترات الليل تتراجع درجات الحرارة وتكون الأجواء مائلة للبرودة.

ومن جانبه، أكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ممدوح رسلان، أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موسم الأمطار، مشددا على التعاون مع المحليات للتعامل مع تجمعات المياه فى الشوارع.

وقال رسلان، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن الشركات التابعة انتهت من تطهير البيارات والشنايش ومراجعة جاهزية وكفاءة السيارات والمعدات المستخدمة فى التعامل مع مياه الأمطار، لافتا إلى أن شبكات الصرف الصحى تستوعب جزءا من مياه الأمطار، وما يزيد عن قدرتها الاستيعابية يظهر فى الشوارع ويتم التعامل معه.

وكان رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى عادل حسن، صرّح قبل أيام بأن الشركة وضعت خطة للتعامل مع مياه الأمطار، وتحديد النقاط الساخنة لتمركز المعدات بها.

وقال حسن، إن الشركة اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية وطهرت 20 ألف شنيشة أمطار وراجعت طلمبات 25 نفقا، ونفذت أعمال تطهير لخطوط ومحطات الصرف، وأمّنت وراجعت المعدات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية التى تحدث فى موسم الشتاء وما يصاحبها من سقوط أمطار.

وفى منتصف أكتوبر الجارى، نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف نموذج محاكاة لشفط وكسح مياه الأمطار واصطفاف لمعدات الشركة للتعامل بها فى أثناء الأمطار.

وأكدت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة دينا عمر سليمان جاهزية جميع المعدات والسيارات وفرق الطوارئ والأزمات بالشركة للتعامل الفورى مع أى أمطار، مشيرة إلى تطهير جميع البيارات بجميع الفروع وشنايش الأمطار والمناطق الساخنة، ورفع كفاءة جميع محطات الرفع والصرف الصحى على مستوى المحافظة.

وأكدت أنه تم وضع آليات عمل غرف العمليات الرئيسية والفرعية وآليات التواصل الدائم والتعامل مع نشرات وبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ووضع خطط التشغيل لفرق العمل والصيانة بالعمل بنظام المناوبات.