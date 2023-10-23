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وزير الخارجية الإيراني يبحث مع هنية التطورات في غزة

وكالات
نشر في: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 1:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 1:32 ص

قالت حركة "حماس" الفلسطينية إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بحثا خلاله أخر تطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضافت الحركة في بيان أن الجانبين بحثا أيضا كيفية استخدام كل الطرق لوقف هذه الجرائم الوحشية الإسرائيلية في القطاع.

وكان عبداللهيان قد حظر في وقت سابق، الولايات المتحدة وإسرائيل من أن الوضع في الشرق الأوسط قد يصبح خارجا عن السيطرة ما لم توقف إسرائيل فورا الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وتتخوف دول عديدة من أن يطال التصعيد مناطق في سوريا ولبنان، بينما يقول خبراء إن الأمر يتوقف على حدوث "اجتياح بري" لقطاع غزة.

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