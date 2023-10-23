 ندوة توعوية عن أعراض انتقال البلهارسيا وكيفية اكتشاف الإصابة في دمياط - بوابة الشروق
الإثنين 23 أكتوبر 2023 8:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ندوة توعوية عن أعراض انتقال البلهارسيا وكيفية اكتشاف الإصابة في دمياط

أرشيفية
أرشيفية
حلمي ياسين
نشر في: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 6:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 6:42 ص

نظمت الوحدة المحلية لمدينة ميت أبوغالب بدمياط، ندوة توعوية عن مبادرة البلهارسيا والطفيليات المعوية، وكيفية انتقال البلهارسيا وأعراض الإصابة، والتاكيد على عمل الفحص اللازم لاكتشاف الاصابة. 

وأوضحت الدكتورة هناء نبهان مسئول الإعلام والتربية السكانية بالادارة الصحية في كفر سعد، في بيان، أن فريق "100 يوم صحة"، شارك  بالكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والكشف عن الأورام وخدمات دعم صحة المرأة، كما قام فريق 100 يوم صحة بعمل الفحوصات اللازمة للعاملين بالوحدة.

ويأتى ذلك ضمن خطة الدولة لإعلان مصر خالية من مرض البلهارسيا، بحلول عام 2025 وبرعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات الدكتورة  فاطمة الزهراء مدير وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، ومشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك