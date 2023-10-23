ندوة توعوية عن أعراض انتقال البلهارسيا وكيفية اكتشاف الإصابة في دمياط

نظمت الوحدة المحلية لمدينة ميت أبوغالب بدمياط، ندوة توعوية عن مبادرة البلهارسيا والطفيليات المعوية، وكيفية انتقال البلهارسيا وأعراض الإصابة، والتاكيد على عمل الفحص اللازم لاكتشاف الاصابة.

وأوضحت الدكتورة هناء نبهان مسئول الإعلام والتربية السكانية بالادارة الصحية في كفر سعد، في بيان، أن فريق "100 يوم صحة"، شارك بالكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والكشف عن الأورام وخدمات دعم صحة المرأة، كما قام فريق 100 يوم صحة بعمل الفحوصات اللازمة للعاملين بالوحدة.

ويأتى ذلك ضمن خطة الدولة لإعلان مصر خالية من مرض البلهارسيا، بحلول عام 2025 وبرعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء مدير وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، ومشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.