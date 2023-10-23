انتشرت معلومات وأخبار عبر منصات إعلامية أوروبية وعربية عن أن الصين نشرت 6 سفن حربية بما في ذلك مدمرة صواريخ موجهة، في الشرق الأوسط بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، في إشارة لتاهب الصين لدخول حرب في المنطقة، وذلك مع تصاعد الوضع بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

حيث تردد أن الصين على التوالي 6 سفن حربية على الأقل إلى الشرق الأوسط وأجرت مناورات عسكرية مشتركة مع الدول المحلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنشر فيه الولايات المتحدة مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" في الخليج وسط تصاعد الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة من قبل المقاومة.

إلى ذلك تتمركز المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد ر. فورد" شرق البحر الأبيض المتوسط، لتكون وفقاً للبنتاغون، بمثابة "رادع لأي طرف ثالث قد يفكر في الانضمام إلى الحرب ضد إسرائيل".

- مهام عادية لمدة 5 أيام.. حقيقة انتشار 6 سفن صينية بالشرق الأوسط

علق المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، على أنباء نشر سفن حربية صينية في الشرق الأوسط، داعيا إلى وضع حد للضجة التي لا أساس لها في هذا الصدد.

ونقلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك" عن المتحدث الصيني بيانا قال فيه إن: "أسطول البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني أبحر في مهمة مشتركة ويجري زيارات ودية للدول المعنية وينبغي على الأطراف المعنية احترام هذه الحقائق ووقف المبالغة التي لا أساس لها".

وقالت أيضا صحيفة "شاينا تايمز" يوم الأحد، نقلا عن صحيفة "أوراسيا تايمز"، ان بيان لوزارة الدفاع الوطني الصينية أفاد إن قوة المهام الـ44 للمرافقة التابعة للبحرية الصينية تقوم بمهام عادية في منطقة الشرق الأوسط منذ مايو الماضي.

وذكرت وكالة الصين الرسمية "شينخوا" إن القوة أجرت مناورات مشتركة مع بحرية عمان خلال زيارة إلى عمان الأسبوع الماضي،ثم وصلت في 18 أكتوبر إلى ميناء الشويخ في الكويت الواقع في الجزء الشمالي من الخليج العربي، في زيارة تستغرق خمسة أيام تنتهي اليوم 23 أكتوبر.

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ويضم أسطول البحرية الصينية الزائر للشرق الأوسط مدمرتين للصواريخ الموجهة من طراز 052D Zibo وJingzhou، بالإضافة إلى سفينة الإمداد المتكاملة Qiandaohu، وقد توجه الجيش الكويتي ودبلوماسيو السفارة الصينية والمغتربون المحليون إلى الميناء لاستقبالهم.

وذكرت "أخبار التليفزيون الصيني" أن دخول السفن الحربية الصينية الستة سويا في مياه الشرق الأوسط أمرا نادر الحدوث في الشرق الأوسط جعلها ذات أهمية متزايدة مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ولأن الولايات المتحدة تكثف انتشارها في المنطقة، ولان من النادر تواجد السفن الستة سويا في موقع واحد.

- الذكرى الخامسة لتأسيس الشراكة الاستراتيجية بين الصين والكويت

بالإضافة إلى ماسبق ذكره، ذكرت صحيفة شاينا تايمز ان قائد قوة المرافقة الشيوعية التي تزور الكويت صرح لوسائل الإعلام المحلية أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الخامسة لتأسيس الشراكة الاستراتيجية بين الصين والكويت والذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة "حزام واحد، طريق واحد".

ومن المأمول أن تساعد هذه الزيارة في تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة وتعزيز التبادلات والتعاون بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية أن الجانبين سيجريان خلال الزيارة تبادل الزيارات وزيارات السفن الحربية والتبادلات العسكرية والأنشطة الثقافية والرياضية وغيرها من الأنشطة.

وذكر تقرير تحليلي صيني أن الظهور المتزامن للسفن الحربية الصينية والأمريكية في الشرق الأوسط أظهر بوضوح تورط هاتين القوتين العالميتين في المنطقة، لكن احتمالات المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة والصين في الشرق الأوسط لا تزال منخفضة.

كما قالت الصحيفة إن الصين تجري مواجهات عسكرية مماثلة من حين لآخر في آسيا، في ظل الوضع المتوتر بالفعل بينها والولايات المتحدة والذي تفاقم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.