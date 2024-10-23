 تركيا تعلن تحييد منفذي هجوم أنقرة وتصفه بالعمل الإرهابي - بوابة الشروق
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تركيا تعلن تحييد منفذي هجوم أنقرة وتصفه بالعمل الإرهابي

وكالات
نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 6:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 6:26 م

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، تحييد «إرهابيين اثنين» نفذا هجوما على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية «توساش» في العاصمة أنقرة.

وقال يرلي قايا، في منشور عبر منصة «إكس»، الأربعاء، إنه «تم تحييد اثنين في الهجوم الإرهابي على مرافق شركة توساش في منطقة قهرمان قازان بأنقرة، وفق وكالة الأناضول.

وأشار إلى سقوط ثلاثة قتلى وإصابة 14 آخرين جراء الهجوم.

وأدان يرلي قايا الهجوم، مؤكدا أن بلاده ستواصل كفاحها بكل حزم وتصميم حتى تحييد آخر إرهابي، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن يرلي قايا وقوع هجوم استهدف شركة "توساش"، ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين جراء الهجوم.

وعقب الهجوم، سُمعت انفجارات وطلقات نارية في منشآت الشركة، وتم إرسال قوات الأمن ورجال الإطفاء والفرق الطبية إلى المنطقة.

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