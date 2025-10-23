السفير أحمد خطابي: التنمية المستدامة في صلب أجندة العمل العربي المشترك

أكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أن الجامعة جعلت التنمية المستدامة في صلب أجندة العمل العربي المشترك في نطاق صلاحيات الأجهزة والمجالس الوزارية المتخصصة وإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالأمانة العامة.

وقال خطابي - في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للإعلام التنموي الذي يحتفل العالم به في 24 أكتوبر من كل عام بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة - إن تخليد هذا اليوم اتخذ بالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الدولية الثانية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي في 1972.

واعتبر السفير خطابي أن توجه الجامعة بشأن جعل التنمية المستدامة في صلب أجندة العمل العربي المشترك تعزز على الواجهة الإعلامية بإعداد خريطة إعلامية عربية للتنمية المستدامة 2030 تم اعتمادها من مجلس وزراء الاعلام وإقرارها من مجلس الجامعة على مستوى القمة في الظهران بالسعودية بموجب القرار رقم (741) في 15 إبريل 2018.

وأضاف خطابي أن هذه الوثيقة تروم تحديد الترابط القائم بين دور الاعلام وكل هدف على حدة من الأهداف التنموية 17 باعتباره شريك أساسي لا غنى عنه في الدفع بمسارات العمل التنموي المحلي والوطني مشددا على رسالة وسائل الإعلام والاتصال في نشر ثقافة المواطنة ورفع الوعي المجتمعي والمدني وتكريس دمقرطة الحق في الإعلام في مناخ من الحرية والمسئولية.