«بابينكو» فيلم وثائقى عائلى

باربرا باز: الفيلم رسالة وداع لزوجى المخرج البرازيلى هيكتور بابينكو

فيلم «بابينكو أخبرينى عندما أموت»، عمل وثائقى عائلى عرضه مهرجان القاهرة السينمائى مساء امس فى سينما مركز الابداع ضمن فعاليات الدورة 41، وتتناول فيه مخرجته حياة زوجها المخرج البرازيلى بابينكو، وذلك تنفيذا لوصيته بان تكون هى مخرجة العمل الذى يتناول حياته.

أعقب عرض الفيلم ندوة أقيمت بحضور مخرجة الفيلم باربرا باز، أدارها بسام حبيب، كان من بين الحضور سفير البرازيل وحرمه.

وفى البداية قالت المخرجة ان فيلمها يتناول الحب بشكل عام، فهو عن حياة زوجها وشريك حياتها، المخرج هيكتور بابينكو.

وأضافت المخرجة باربرا: الفيلم عبارة عن الذكريات وليس الموت، وهو يتناول مراحل المرض والإصابة «بالسرطان» وبعض الذكريات.

وأكدت باربرا: «عانيت من ألم الفراق وأنا صغيرة ففقدت والداى وكنت صغيرة جدا، فالموت رغم أنه شىء طبيعى بالنسبة للجميع إلا أنه صعب، وانا هنا أحاول أن أعيش الحياة بمساعدة الفن.

وجاء التعليق حول لون الفيلم الأبيض والأسود؟.. لتجيب المخرج قائلة: «اخترت الأبيض والأسود لأننى أردت أن أتكلم عن الذكريات وعن الخسارة، وهذه الأشياء جميعها يعبر عنها اللون الأبيض والأسود من حيث اللغة السينمائية».

وأكدت أن الفيلم عن الحياة وليس الموت، وانها استغرقت تقريبا سبع سنوات فى تنفيذ العمل، الذى توقف لفترات عديدة».

وأضافت: اخترت الفلاش باك لانى اتحدث عن ذكرياته وعن حياته الرجل، واخترت بنفسى بعض مقاطع من الكواليس التى كانت موجودة فى أفلامه التى قام بإخراجها فى مسيرته الفنية».

وأشارت إلى الموسيقى قائلة: «قمت بإعدادها من أجله، فقد كان حريص أن ينتهى الفيلم وهو حى».

ويعد هذا الفيلم الطويل الأول للمخرجة باربار باز، وهو فيلم عن حياة زوجها المخرج هيكتور بابينكو.

وعن سؤال أحد الجمهور عن النهاية الغريبة والتى جاءت بالالوان فى هونج كونج أجابت: «قصدت ان تقول النهاية له وداعا».

وعن الاستعانة بالممثل الأمريكى المشهور ويليام دافو قالت: «الممثل كان يقوم بدور هيكتور بعدما اجرى جراحة، وبعدها فوجئ برجوع السرطان مرة أخرى، وتعذر عليه استكمال مشاهد الفيلم، وهى التى جسدها ويليام دافو».