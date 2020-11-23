ميركل تقترح عقد اجتماع فلسطيني إسرائيلي لدفع جهود تحقيق السلام

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اقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين عقد اجتماع فلسطيني إسرائيلي لدفع جهود تحقيق السلام في إطار مجموعة صيغة ميونخ.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية(وفا) عن ميركل خلال اتصال عبر الانترنت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استعداد ألمانيا لدفع جهود صنع السلام للأمام من خلال مجموعة صيغة ميونخ التي تضم المانيا وفرنسا ومصر والأردن.

وأبدت ميركل "الاستعداد لعقد اجتماع لهذه المجموعة مع كل من فلسطين وإسرائيل على مستوى وزراء الخارجية، الأمر الذي سيساعد بدفع جهود السلام إلى الأمام خلال الفترة الحالية".

وبحسب الوكالة جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات والمستجدات، حيث أكدت المستشارة الألمانية أهمية الخطوة الفلسطينية باستعادة العلاقة مع إسرائيل الذي أعلنته السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي.

وشددت ميركل على أن المانيا ستواصل تقديم المساعدات الطبية للحكومة الفلسطينية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، شكر عباس ميركل على مواقف المانيا السياسية الداعمة للقانون الدولي والتأكيد على أهمية الجهود الألمانية، في إطار صيغة مجموعة ميونخ.

وأكد استعداد فلسطين للذهاب للمفاوضات وفق الشرعية الدولية، ومواصلة تعزيز العلاقات مع الدول العربية.

وقال الرئيس الفلسطيني "إننا مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا والذهاب للانتخابات وتحقيق المصالحة وسنواصل العمل من أجل هذا الهدف".

كما شكر عباس ألمانيا على المساعدات الاقتصادية والطبية التي تقدمها لفلسطين.