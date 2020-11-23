كوريا الجنوبية تسجل 271 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة

سجلت كوريا الجنوبية 271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الإصابات إلى 31 ألفا و4 حالات.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا سجل في كوريا الجنوبية أقل من 300 إصابة للمرة الأولى منذ 6 أيام بسبب إجراء اختبارات أقل في عطلة نهاية الأسبوع، حيث من المقرر أن تخضع العاصمة وضواحيها لقيود أكثر صرامة للفيروس اعتبارا من غد الثلاثاء لمنع موجة أخرى من كورونا.

وأشارت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أنه من بين الـ271 حالة جديدة، كان هناك 255 إصابة محلية و16 إصابة وافدة من الخارج.

وسجلت كوريا الجنوبية 4 حالات وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 509.

ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 79 حتى منتصف الليل، فيما ارتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 26 ألفا و539 شخصا، بزيادة 73 متعافيا عن اليوم الذي سبقه.

وقال النائب الثاني لوزير الصحة كانج دو-تيه في اجتماع مع كبار مسؤولي الصحة "الموجة الثالثة من كورونا جارية بسبب الانتشار الصامت للفيروس في حياتنا اليومية، مما يؤدي إلى أكثر من 2000 إصابة إضافية في أسبوع".

وأضاف "إذا فشلنا في كسر سلسلة العدوى، فلن تكون تدابير مكافحة الفيروس والجهود الطبية مستدامة".

وتابع "إجراءات مكافحة الفيروس الوقائية حتمية لمنع الموجة التالية من كورونا، والتي يمكن أن تشكل ضغطا خطيرا على الحياة اليومية والاقتصاد".

وحذرت السلطات الصحية من أن موجة ثالثة من الفيروس جارية بسبب الإصابات الجماعية من التجمعات الخاصة والمرافق العامة والمستشفيات، ودعت إلى اتخاذ إجراءات أقوى قبل إجراء امتحان القبول بالجامعات على مستوى البلاد في أوائل ديسمبر المقبل.

ودفعت الطفرة الأخيرة للفيروس السلطات الصحية إلى رفع مستوى التباعد الاجتماعي بدرجة واحدة إلى المستوى 2، وهو ثالث أعلى مستوى في النظام ذي المستويات الخمسة، في سول وضواحيها لمدة أسبوعين اعتبارا من غد الثلاثاء.