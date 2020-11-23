رئيس جامعة أسوان: تنفيذ 85% من مشروع إنشاء مستشفى الباطنة

أكد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أنه جاري تنفيذ المشروعات التوسعية التابعة لقطاع المستشفيات الجامعية، والتي تشمل تنفيذ 85 % من مشروع إنشاء مستشفى الباطنة بتكلفة إنشائية تصل إلى 68 مليون جنيه، والتى تضم 5 طوابق ، بطاقة 150 سريرا موزعة على أقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعي.



وأشار رئيس الجامعة، في بيان اليوم الاثنين، إلى أنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع المتهاونين في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل مستشفى أسوان الجامعى، تنفيذا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات.



وقال إن هذه الإجراءات بدأت حاليا تطبيقها سواء على مستوى المرضي، أو الأطقم الطبية وهيئة التمريض حرصا علي سلامة المنظومة الصحية بالمستشفي الجامعي.



ومن جهته أشار عميد كليه طب أسوان الدكتور محمد زكي الدهشوري، إلى أنه في نفس التوقيت جارى العمل بمشروع إنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ والذى يتكون من 5 طوابق بتكاليف إنشائية 300 مليون جنيه، بطاقه 150 سريرا بأقسام العمليات الجراحية وطوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل.