اتحاد النقابات الفنية يقرر إيقاف محمد رمضان لحين التحقيق معه في ديسمبر

انعقد منذ قليل اجتماع طارئ للاتحاد العام للنقابات الفنية؛ لاتخاذ قرار بشأن أزمة الفنان محمد رمضان واجتماعه بعدد من الشخصيات الإسرائيلية.

وجاء قرار الاتحاد العام للنقابات الفنية، بتاريخ 23/11/2020، بوقف عضو نقابة المهن التمثيلية محمد رمضان لحين التحقيق معه، بحد أقصي في الأسبوع الأول من ديسمبر 2020.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، أمس، بيانا بشأن أزمة الفنان محمد رمضان واجتماعه بعدد من الشخصيات الإسرائيلية، ضمن أحد الحفلات.

وجاء نص البيان كالآتي: "تابع مجلس النقابة في الساعات الأخيرة، بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة، وألتقاطه صور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب".

وتابع: "ومجلس نقابة المهن التمثيلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل، ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين، وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات".

وأضاف: "والمجلس في موقفه هذا يدرك الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية، والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع، علما بأن مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة".

واختتم: "وقد دعونا إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية، غدا الأثنين الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٣ في تمام الساعة الخامسة مساء لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن".