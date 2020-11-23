الأردن: تسجيل 4981 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 4981 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 188 ألفًا و410 حالات.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الاثنين، أن هناك 5996 حالة قد تماثلت للشفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 120 ألفًا و14 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 66 وفاة ليصل المجموع الكلي للوفيات 2303 وفيات.

وأضافت أنه تم إجراء 25 ألفًا و349 فحصًا مخبريّا اليوم ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن مليونين و383 ألفًا و578 فحصًا، مشيرة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 6ر19%.