طرح البوستر التشويقي لفيلم الحارة لباسل غندور

طرح الكاتب والمخرج باسل غندور البوستر الدعائي متحرك عن فيلمه الحارة، وهو تجربته الأولى في عالم الإخراج، ويتلائم هذا البوستر مع أجواء الفيلم الذي ينتمي إلى عالم الإثارة والتشويق والجريمة.

ويطرح البوستر التشويقي عدة أسئلة مثيرة لفضول الجمهور، ويرمز كل عنصر في البوستر إلى حدث مهم ضمن الفيلم الذي يدور في حي تحكمه النميمة والعنف، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقاً أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعاً مصوراً لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حداً لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها. إذاً يصل بنا التخمين إلى أن الأموال والأسلحة هي الكلمة السرية لعالم الجريمة والعنف.

فيلم الحارة حصل على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان لوكارنو السينمائي، حيث سجل أول مشاركة لفيلم أردني طويل في تاريخ المهرجان وأول فيلم عربي يشارك في قسم بياتزا غراندي منذ 2008، وعُرض مؤخراً في مهرجان لندن السينمائي.

فيلم الحارة من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة عماد عزمي، بركة رحماني، منذر رياحنة، ميساء عبد الهادي، نادرة عمران ونديم ريماوي.