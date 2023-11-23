 الحكومة الألمانية تعتزم إعداد ميزانية تكميلية للعام الجاري بعد انتكاسة قضائية - بوابة الشروق
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الحكومة الألمانية تعتزم إعداد ميزانية تكميلية للعام الجاري بعد انتكاسة قضائية

د ب أ
نشر في: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 5:59 م | آخر تحديث: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 5:59 م

قالت الحكومة الألمانية، إنها تعتزم إعداد ميزانية تكميلية لعام 2023، بعدما تسبب حكم للمحكمة الدستورية في وضع خطط الإنفاق في مهب الريح.

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