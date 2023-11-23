الخارجية القطرية تعلن بدء الهدنة الإنسانية في غزة الساعة 7 صباح غد الجمعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أمجد الأنصاري، عن تسليم القوائم الخاصة بالمدنيين الذين سيتم الإفراج عنهم من غزة إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

وبحسب ما نشرته وزارة الخارجية القطرية، مساء الخميس، ستبدأ الهدنة الإنسانية في غزة في تمام الساعة السابعة صباحاً يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣.

وأشار المتحدث إلى تسليم الدفعة الأولى من المحتجزين من قطاع غزة، في تمام الساعة الرابعة مساء من يوم الجمعة.

ولفت إلى إجراء اتصالات واجتماعات مكثفة بحضور الأشقاء المصريين وأطراف النزاع لبحث الخطة التنفيذية لهذه الهدنة.

وقال مصدر مصري مسئول، صباح اليوم الخميس، إن القاهرة تعقد اتصالات مع الأطراف كافة للاتفاق على الإجراءات التنفيذية لاتفاق الهدنة.

وأشار في تصريحات خاصة لفضائية «القاهرة الإخبارية»، إلى استمرار المحادثات والاتصالات بين مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة البدء في الهدنة.

ويسود الترقب بدء سريان الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها أمس الأربعاء بين إسرائيل وحركة حماس وينتظر أن تستمر 4 أيام قابلة للتمديد، بعد جهود الوساطة المشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 14532 شهيدا بينهم أكثر من 6000 طفل، و4000 امرأة، ليصبح نحو 69% من الشهداء من الأطفال والنساء، بينما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 35000 حالة، وأكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

وقال المكتب الإعلامي إن إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغت أكثر من 1384 مجزرة، فيما بلغ عدد المفقودين قرابة 7000 شخص بينهم أكثر من 4700 طفلٍ وامرأة.