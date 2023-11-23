أول تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال مدير مستشفى الشفاء

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي المقدم بيتر ليرنر، لشبكة CNN الخميس، إن مدير مستشفى الشفاء في غزة الدكتور محمد أبو سلمية «يجب أن يخضع للاستجواب»، لكنه لم يؤكد خبر اعتقاله.

وأشار ليرنر، إلى أنه «من المنطقي أن يتم استجواب مدير المستشفى»، حول ما يدعي الجيش الإسرائيلي أنها شبكة واسعة من الأنفاق بنتها حماس تحت المستشفى ووصلتها به.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال لمذيع CNN، ماكس فوستر، عند سؤاله حول التقارير التي تتحدث عن اعتقال أبو سلمية: «كان في حالة من الإنكار المستمر قائلاً إن الأمر لم يحدث. كيف يمكن للمدير العام للمستشفى ألا يعرف عن نظام الأنفاق؟».

وأدانت حركة «حماس» بشدّة اعتقال قوات الاحتلال لمدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية، وعدد من الكوادر الطبية ممن بقوا في المجمع؛ لتسهيل إخلاء من تبقى من المرضى والجرحى فيه.

وطالبت في بيان لها، صباح الخميس، الجهات الدولية، ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، بـ«الضغط على جيش الاحتلال لتأمين إطلاق سراح مدير المجمع وجميع الكوادر الطبية الذين تم اعتقالهم فقط لمجرد بقائهم، تأديةً لواجبهم ورسالتهم الإنسانية واحتراماً لشرف مهنة الطب».

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية.

وبحسب مصادر صحفية فلسطينية، قال الطبيب في مستشفى الشفاء، خالد أبو سمرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت مدير المجمع وعددا من الكوادر الطبية.

وأشار إلى أن أبو سلمية، كان قد رفض أمرا بإخلاء المستشفى في 18 نوفمبر الجاري، بعد سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على المجمع الطبي.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قسم الطوارئ في المستشفى وقامت بعمليات تفتيش بداخله، لافتا إلى أن 3 أطباء و4 ممرضين فقط يقدمون الرعاية للمرضى البالغ عددهم 180 مريضا ما زالوا عالقين بالمستشفى.