طرح الإعلان الدعائي لفيلم شماريخ على مواقع التواصل الاجتماعي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "شماريخ" الإعلان الدعائي للفيلم على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والمقرر بدء طرحه في السينمات في مصر والدول العربية بداية من يوم 7 ديسمبر بجميع دور العرض.

تدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعددا كبيرا من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي. العمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

وأعلنت الشركة المنتجة أن العرض الأول للفيلم سيكون من خلال الدورة الحالية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي يوم 1 ديسمبر ضمن برنامج "روائع عربية" بحضور أبطال العمل والشركة المنتجة، قبل أن يعرض مرة أخرى يوم 3 ديسمبر في جدة، والعرض الخاص بالقاهرة قبل انطلاق الفيلم في السينمات المصرية والعربية، وأوضحت الشركة المنتجة وصناع العمل أن الفيلم إهداء لروح القنان الراحل مصطفى درويش الذي وافته المنية قبل أن يشاهد آخر أعماله السينمائية.