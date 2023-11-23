محمد عبدالرحمن في احتفالية مصر لدعم فلسطين: صوت الصمود أعلى من القصف والرصاص

قدم الإعلامي محمد عبدالرحمن، احتفالية الفعالية المصرية لدعم فلسطين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ستاد القاهرة.

وقال في كلمته الافتتاحية، إن المصريين في هذه الاحتفالية يؤكدون أن حب فلسطين هو غريزة في قلوب كل المصريين، مرددًا هتاف: «تحيا مصر.. وتحيا فلسطين».

وأكد أن المصريين جميعهم لديهم غريزة حب فلسطين، واصفا البلدين بـ"الوطن الواحد"، مستكملا: "المصريون يوجهون الشكر لكل شخص في العالم وقف في وجه العدوان.. مصر ترسل رسالة تضامن لحب لغزة العِزة".

وتابع: "صوت الصمود والتشبث في الأرض أعلى من صوت القصف.. والنصر سيكون من نصيب الصامدين".

وأكد أن القضية لن تضيع طالما يحميها شعب صامد.

انطلقت فعالية "تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين" برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى باستاد القاهرة الدولي؛ حيث احتشد الآلاف من المواطنين المشاركين في الفعالية الجماهرية الكبرى بمدرجات استاد القاهرة.

وفى كلمة قصيرة لدى وصوله ستاد القاهرة الدولى، رحب الرئيس السيسى بالحضور، معربًا عن سعادته بوجوده في مؤتمر تحيا مصر وفلسطين.



وأضاف الرئيس السيسي: "سعيد إن أنا موجود معاكم النهاردة .. والجهد اللى انتوا بتعملوه ده .. الشباب والشابات في الأيام الصعبة اللى موجودة .. بنحاول نخفف بيها عن أهلنا في القطاع .. وده أمر افتكر إن احنا كلنا حاسين بيهم وكلنا بنحاول نخفف ما أمكن عنهم".



وقال الرئيس السيسى، إن مصر لم تغلق معبر رفح أبدًا، مشيرًا إلى أن بعض وسائل الإعلام الخارجية قامت بدور حتى تسيء لمصر، مضيفًا:"مصر لم تغلق المعبر أبدا ولن تغلقه في وجه المساعدات، ومن حاول الإساءة ليس الإعلام المصري.. ونحن نتكلم كدولة تتعاون بقواعد القانون الدولى".