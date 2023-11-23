توخيل يدعم ساني بعد طرده في لقاء النمسا وألمانيا

أبدى توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، دعمه الكامل لجناح الفريق ليروي ساني، قبل مواجهة كولون، ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم، غدا الجمعة.

وحصل ساني على بطاقة حمراء خلال خسارة منتخب ألمانيا أمام نظيره النمساوي وديا، أول أمس الثلاثاء، فيما يأمل مدرب بايرن أن يتغلب لاعبو فريقه الآخرون على نتائج منتخب (الماكينات) المخيبة الأخيرة.

ويأمل توخيل في أن يتسم لاعبوه بالحماس، حينما يواصل بايرن صراعه المبكر على قمة ترتيب الدوري الألماني مع بايرليفركوزن، عندما يحل ضيفا على كولون (المتعثر)، في المرحلة الثانية عشر للمسابقة.

ويسعى بايرن للانقضاض على الصدارة، حتى بعد غد السبت على الأقل، عندما يخرج ليفركوزن لمواجهة مضيفه فيردر بريمن في المرحلة ذاتها.

ويحتاج لاعبو منتخب ألمانيا في صفوف بايرن للتعافي من الخسارة في مباراتي (المانشافت) الوديتين أمام تركيا 2-3، والنمسا 0-2 خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وبينما غاب جوشوا كيميتش لاعب بايرن عن القائمة الأساسية للمنتخب الألماني أمام النمسا، فإن ساني لم يتمكن من التحكم في أعصابه، ليتلقى أول بطاقة حمراء في مسيرته الكروية.

وقال توخيل للصحفيين اليوم الخميس "ليروي لديه كامل ثقتي وحمايتي".

وظهر ساني بشكل رائع طوال الموسم الحالي، فيما قال توخيل إن المناخ الهاديء المطلوب توفيره للاعبيه يبدو أكثر أهمية في الأوقات الصعبة.

وشدد توخيل "لن نشارك في تحليلات المنتخب الوطني والاتحاد الألماني لكرة القدم. هذه ليست مسؤوليتنا".

وتابع "نحاول بدلا من ذلك أن نوفر لهم بيئة يشعر فيها اللاعبون بالرضا ويمكن أن يكونوا إيجابيين ويحصلون على طاقة جديدة وإيجابية".

وكان بايرن تغلب 2-1 على كولون في آخر مباراة جرت بينهما على ملعب (راين إينرجي ستاديون)، الذي يستضيف لقاء الغد.

وشهدت المباراة، التي جرت في مايو الماضي، تسجيل جمال موسيالا هدف الفوز لبايرن في الدقيقة 89، ليمنح الفريق البافاري لقب الدوري الألماني الموسم الماضي في المرحلة الأخيرة، بعد صراع مثير مع غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.

ويفتقد بايرن خدمات موسيالا في اللقاء بسبب الإصابة، كما يعاني بايرن أيضا من غياب ماتييس دي ليخت بداعي عدم الجاهزية.