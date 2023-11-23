كشف ماجد الأنصاري الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، أن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم تتكون من 13 شخصا و"تشمل نساء مسنات وأطفال، هؤلاء سيتم الإفراج عنهم في تمام الرابعة عصرا".



وقال الأنصاري، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الصليب الأحمر والهلال الأحمر هم من سيستقبلون الرهائن.



وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في الدوحة، أنه خلال الأربعة أيام الأولى من الهدنة التي ستبدأ في السابعة من صباح غد الجمعة سيتم جمع المعلومات عن بقية الرهائن للنظر في إمكانية الإفراج عن أعداد أكبر من الرهائن وتمديد مدة الهدنة.



وحول من سيكون المشرف على تنفيذ الهدنة في قطاع غزة، قال ماجد الأنصاري: "ننظر للطرفين بإيجابية عالية ونرجو أن نرى ذلك على الأرض خلال الأيام القادمة".



وأوضح أنه لا يستطيع الإفصاح عن الكثير من المعلومات ذات الصبغة الأمنية والمتعلقة بالرهائن، قائلا: "هدفنا أمن وسلامة الرهائن ولذلك لا يمكن أن أفصح عن المسار الذي سوف يسلكونه للعودة لديارهم".



وأضاف: "سنركز على وصولهم وخروجهم بأمان خلال عملية ربما سوف تستمر لمدة ساعتين ما بين طرفي النزاع والصليب الأحمر والهلال الأحمر، ولا أستطيع الكشف عن أية معلومات عن كيفية تنقلهم".



وأكد أنهم مهتمون بضرورة "إدخال المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر ومن دول أخرى ستمر من خلال معبر رفح وبأسرع وقت عندما تهدأ الأمور وهذا نذر يسير من الاحتياجات الفعلية في غزة. ونأمل بإدخال أكبر كمية ممكنة من المساعدات خلال هذا الاتفاق".



وأوضح "هدفنا أن ينتهي هذا النزاع وتحقيق وقف كامل لإطلاق النار"، مشيرا إلى الهدنة الإنسانية وقال إنها ستكون أربعة أيام ستتبعها أربعة أيام أخرى ومن ثم توسيع نطاق وقف إطلاق النار ضمن صيغة للإفراج عن المزيد من الرهائن وهذا من شأنه تمديد وقت الهدنة، مردفا: "ونأمل أن نبني على هذا الزخم، وهذا من شأنه أن يفتح المجال.. لمزيد من المفاوضات تفضي إلى وقف هذا النزاع والعنف".



ولفت إلى الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار خلال فترة الهدنة، مضيفا: "نأمل ألا تكون هناك خروقات وهذا ما التزم به الطرفان".



وقال إنه اعتبارا من يوم غد ستدخل المساعدات بمختلف أشكالها الى قطاع غزة وسوف يشمل ذلك دخول عمال إغاثة إضافة إلى المساعدات.



وأكد أنه في الساعة السابعة صباحا بتوقيت غزة سيتم تسليم الرهائن. وفيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين رفض الكشف عن عدد من سيتم إطلاق سراحهم لكنه قال إنه سيتم عند الساعة الرابعة من عصر غد الجمعة.