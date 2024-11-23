مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع نجم أتالانتا

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وضع نادي مانشستر يونايتد عينه على أحد اللاعبين البارزين في الدوري الإيطالي، أملا في تعزيز خط وسط الفريق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن المان يونايتد يدرس التعاقد مع إيدرسون، لاعب وسط أتالانتا، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأفادت الشبكة بأن اللاعب البرازيلي يحظى بتقدير عال من جانب مسؤولي النادي الإنجليزي، في ظل مراقبتهم له منذ فترة.

وذكر فلوريان بليتينبيرج، صحفي "سكاي ألمانيا"، أن اليونايتد يتطلع لجلب لاعب وسط جديد، وربما يتحرك لأجل ذلك في يناير المقبل.

ويرتبط صاحب ال25 عاما بعقد مع أتالانتا حتى يونيو 2027.

ويأتي ذلك رغم تعاقد الشياطين الحمر مع لاعب الوسط الأوروجواياني مانويل أوجارتي الصيف الماضي، فضلا عن امتلاك الفريق كاسيميرو وكوبي ماينو.

وأنفق المان يونايتد أموالا طائلة في الميركاتو الصيفي الأخير، لكن وصول المدرب البرتغالي روبين أموريم قد يدفع النادي لإنفاق المزيد من أجل ترميم صفوف الفريق.