 موسكو تحظر تبني الأطفال الروس من جانب مواطني الدول التي تسمح بتغيير الجنس - بوابة الشروق
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موسكو تحظر تبني الأطفال الروس من جانب مواطني الدول التي تسمح بتغيير الجنس

موسكو - د ب أ
نشر في: السبت 23 نوفمبر 2024 - 11:47 م | آخر تحديث: السبت 23 نوفمبر 2024 - 11:47 م

صدق الرئيس الروسي فلاديمير اليوم السبت على مشروع قانون يحظر تبني الأطفال الروس من جانب مواطني الدول التي تسمح بتغيير الجنس.

ووافق بوتين أيضا على تشريع يجرم نشر المواد التي تشجع الأشخاص على عدم الإنجاب.

ويأتي مشروعا القانونين اللذين وافق عليهما مجلسا البرلمان بعد سلسلة من القوانين التي قمعت الأقليات الجنسية وعززت من القيم التقليدية الراسخة منذ أمد طويل.

وقال رئيس مجلس النواب الروسي / مجلس الدوما / فياتشيلاف فولودين في منشور عبر تطبيق تليجرام في يوليو: "إنه من المهم للغاية أن تتم تبديد الأخطار المحتملة من تغيير الجنس التي يمكن أن يواجهها الأطفال الذين يتم تبنيهم فى هذه الدول".

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