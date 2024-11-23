وزير الأوقاف يشيد بحفظة القرآن الكريم: القرآن يرفع صاحبه ويشرفه

شهد وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، احتفالية اللجنة العلمية والثقافية لنادي مستشاري النيابة الإدارية؛ لتكريم حفظة القرآن الكريم في الموسم الثقافي الثامن لعام 2024، بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالقاهرة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المستمرة لخدمة القرآن الكريم وأهله، وتأكيدًا على التعاون الوثيق مع جميع مؤسسات الدولة الوطنية.

ودعا "الأزهري"، الحضور للوقوف دقيقة حداد على رحيل المستشار عادل قورة، رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، الذي وافته المنية اليوم السبت 23 من نوفمبر 2024م، بعد سنوات طويلة في خدمة الوطن.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن ذلك الحفل هو احتفاء بحفظة القرآن الكريم من أبناء المستشارين وأسرهم، مبينًا أن حبهم للقرآن الكريم وتعلقهم به، وحرصهم على حفظه ودراسته، هو ما جعلهم محل تكريم، فهم أهل الله وخاصته الذين اختارهم الله لحفظ كتابه العزيز.

وهنأ "الأزهري"، أسر حفظة القرآن الكريم على ما بذلوه من جهد في توجيه أبنائهم إلى حفظ القرآن، مؤكدًا أن هذا التكريم إشادة بحرصهم على تعليم القرآن الكريم وحث أبنائهم على حفظه، مما يضيء لهم طريق العلم والتقوى.

وقدم وزير الأوقاف، تحية خاصة للمستشارين القائمين على المسابقة، مثمنًا دورهم في رعاية الحدث السنوي، داعيًا الله أن يظل هذا العمل المبارك سراجًا ساطعًا إلى يوم القيامة.

كما أشاد الوزير، بقرار استحداث فرع فهم القرآن الكريم وتفسيره في المسابقة، معتبرًا أن ذلك يعد خطوة حكيمة نحو تعزيز الفهم الصحيح للقرآن الكريم وتفسيره، بما يساهم في بناء وعي ديني سليم في المجتمع.

وفي ختام الاحتفال أهدى المستشار عبد الرؤوف موسى، رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، درع النيابة الإدارية للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية وعنايته بالقرآن الكريم وحفظته.