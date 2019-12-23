اتحاد الصحفيين العرب ينعي فيصل حسون نقيب الصحفيين العراقيين الأسبق

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نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب، الكاتب الكبير فيصل حسون نقيب الصحفيين العراقيين الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 98 عاما.

وكان الفقيد أحد أعمدة الصحافة العربية والعراقية، وأدى واجبه الصحفي بكل مهنية وأمانة واٌنتخب نقيبا للصحفيين العراقيين ثلاث مرات متتالية أعوام 1964 و1965 و1966، كما عمل رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية آنذاك.. وتميز الكاتب الكبير فيصل حسون بالأخلاق الرفيعة والصراحة والود مع جميع زملائه.

واعتبر الاتحاد العام للصحفيين العرب برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، وفاة الأستاذ فيصل حسون خسارة كبيرة للصحافة العربية والعراقية، متقدما بخالص تعازيه إلى الأسرة الصحفية العربية وأسرة الفقيد.. داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.