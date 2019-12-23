قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اعتبارًا من الغد تقلبات في الأحوال الجوية؛ ما بين نشاط رياح وإثارة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمكشوفة وسقوط أمطار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن هناك نشاط لرياح جنوبية غربية من الصحراء الغربية، بدأت الساعات الحالية على المناطق الغربية عند السلوم وسيدي براني ومطروح مثيرة للرمال والأتربة، لافتًا إلى امتداد هذه الأنشطة على المناطق الداخلية؛ الوجه البحري والقاهرة، والسواحل الشمالية، وشمال سيناء.

ونوه بأن الرياح لن تصل إلى حد العاصفة، ولن تؤثر على الأنشطة اليومية، ذاكرًا بأنها ستساعد في الإحساس بانخفاض الحرارة على مدار اليوم، وتقليل الرؤية الأفقية على الطرق نتيجة الأتربة.

وأشار إلى زيادة غزارة فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا حتى الجمعة، متوجهًا بالنصيحة للمواطنين القيادة بهدوء على الطرق أثناء هطول الأمطار.

ولفت إلى اعتدال الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر، واضطرابها على البحر المتوسط بشكل كبير، مشيرًا إلى وصول ارتفاع الأمواج إلى خمسة أمتار في العمق.