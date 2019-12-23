وزير الخارجية الإيطالي: ندعم دائما استقرار المنطقة

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده موجودة وكانت دائماً موجودة من أجل دعم استقرار المنطقة.

وأضاف دي مايو، اليوم للصحفيين من جنوب لبنان، أن الدعم الإيطالي يأتي عبر طرق مختلفة "مع وجود علاقات دبلوماسية متواصلة وقوية تجعل الدعم ملموسًا لجميع الدول التي ترغب في الاستثمار في العمليات الديمقراطية"، وفقا لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأوضح دي مايو أنه خلال اللقاء مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل "كنا نأمل أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أن "تشكيل الحكومة مهم أيضًا من أجل محاور أكثر صلابة أيضًا لمهمة قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)".

وتابع دي مايو: "تقدم إيطاليا مساهمة كبيرة في استقرار لبنان وتقوم بذلك من خلال هذه المهمة تحت قيادة الجنرال الإيطالي، ستيفانو ديل كول، وهو مصدر فخر لأمتنا".