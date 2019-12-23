جامعة جنوب الوادي تشارك في مؤتمر «الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو»

شاركت جامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، في المؤتمر السنوي الرابع لمجلة الأهرام الاقتصادي المنعقد تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو"، والذى يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن رئيس الوزراء، وترأس وفد الجامعة الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ومشاركة الدكتور محمد عمران المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة والمهندس علي فكري مدير مركز المعلومات ومحمد عبده مسئول الدفع الإلكتروني بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث، على أهمية هذا المؤتمر الذي يناقش عدة محاور هامة تتناول استراتيجية الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والشمول المالي، والبنوك، والنظام الموحد للمصروفات والمحصلات، والخدمات المصرفية، وتطوير النظم اليدوية للمعاملات الحكومية، لافتا إلى أن مشاركة الجامعة في المؤتمر تزامنت مع حصولها على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في التحول الرقمي، حيث أن الجامعة برئاسة الدكتور يوسف غرباوي تتبنى خطة متكاملة للتحول الرقمي في كافة النواحي التعليمية والبحثية والإدارية وهناك خطة للإسراع بمعدلات الرقمنة لتصبح أول جامعة رقمية بلا أوراق فى عام 2021 ، مؤكدا أن الجامعة انتهت من تفعيل خدمة تحصيل المصروفات الدراسية عن طريق الدفع الالكتروني تماشيا مع النهج الذي تتبناه الدولة وفق رؤية 2030.

وقال الدكتور محمد عمران المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة هامة في العصر الحالي كونه يشكل جانبا مهما لتحقيق التقدم، لافتا إلى أن الجامعة برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، تسابق الزمن للانتهاء من رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها الجامعة تماشيا مع الثورة التكنولوجية التي تفرض الاتجاه المتزايد لاستخدم التكنولوجيا والتحول الرقمي.