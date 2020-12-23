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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تتجه إلى رابع انتخابات خلال عامين بعد حل الكنيست

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 1:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 1:28 ص

 تم حل الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بعد أن فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الدولة، مما يتجه بإسرائيل إلى رابع انتخابات خلال عامين ، ومن المتوقع إجراؤها في مارس.

وتم حل الكنيست تلقائيا مع انقضاء الموعد النهائي لإقرار ميزانية الدولة في منتصف الليل، وذلك بعد فشل الائتلاف الحاكم في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان مساء الثلاثاء: "لم يكن الليكود يريد انتخابات وصوتنا مرارا وتكرارا ضدها" ، بينما وعد بالفعل بأن حزبه سيفوز في تلك الانتخابات.

واتهم وزير الدفاع بيني جانتس، رئيس الوزراء باتخاذ قرارت سياسية بهدف محاولة تفادي الإدانة، حيث يواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وتلقي رشى وخيانة الأمانة.

وكتب حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه جانتس عبر تويتر: "إذا لم تكن هناك محاكمة لكانت هناك ميزانية ولم تكون هناك انتخابات".

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